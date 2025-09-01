مری، تاجروں کا مال روڈ پر ممکنہ آپریشن پر تحفظات کا اظہار
مری (نمائندہ دنیا) ملک کے معروف تفریحی مرکز مال روڈ ہل سائیڈ کی اطراف پر عائد سیکشن 4کے حوالے سے مری کی کاروباری، سیاسی و سماجی شخصیات کی طویل بیٹھک اتوار کو ہوئی۔۔۔
جس میں کاروباری شخصیت و پی ٹی آئی کے رہنما سہیل عرفان عباسی، ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر حاجی خلیل احمد، مسلم لیگ ن ضلع مری کے صدر راجہ دفتر عباسی، لیگی رہنما حاجی اسد خان و دیگرنے شر کت کی، انہوں نے کہا کسی صورت اپنی موروثی جائیدادوں سے دستبردار نہیں ہونگے، ہائی کورٹ کی مکمل ڈائریکشن موجود ہے کہ مقامی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر کسی کی ذاتی پراپرٹی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، مری انتظامیہ مشاورت کرے۔ انہوں نے ممکنہ آپریشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم مسلم لیگ ن کے قائد میاں محمد نوازشریف سے ملاقات کرکے انہیں اصل حقائق سے آگاہ کرینگے اور آ ج پیرکے روز مری ا نتظامیہ کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کرینگے۔ انہوں نے مطالبہ کیاکہ فوری طور پر سیکشن فور کو ختم کرکے مشاورت کی جائے ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، مال روڈ اور دیگر علاقوں میں آپریشن سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔