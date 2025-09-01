عشق رسول ؐ ایمان کی بنیاد، سیرت طیبہ مشعل راہ،مقررین
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) عشق رسولؐ ایمان کی بنیاد اور سیرت طیبہ مشعل راہ ہے، رسول کائنات ؐ سے رشتہ مضبوط بنا کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔
ان خیالات کا اظہار میلاد و سیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹائون کے زیراہتمام تیسری سالانہ میلاد مصطفی کانفرنس سے کمیٹی کے صدر دیوان ذاکر سرور قادری، جنرل سیکرٹری ناصر میر، پیر سید عظمت حسین گیلانی، علامہ حمزہ علی قادری، پیر پروفیسر اکبر علی اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محفل میں مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی راولپنڈی کے صدر محمد محفوظ، جنرل سیکرٹری ابرار شیخ، نائب صدر عاصم قریشی تنظیم الاعوان کے سربراہ ملک عمیس اعوان نے بھی شرکت کی۔ کمیٹی کے فنانس سیکرٹری اکبر الدین، سینئر نائب صدر عدیل ایوب، نائب صدر طاہر مسعود، سیکرٹری اطلاعات سید قیصر عباس شاہ، جوائنٹ سیکرٹری سید مدثر شاہ، ایگزیکٹو ممبران خالد قریشی، کرنل ( ر) خالد محمود، اللہ داد صدیقی، آفتاب عالم، میجر (ر) نذیر، احمد عبداللہ، عرفان ظفر قادری، فیاض راجہ، شیخ عبد القدوس و دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا استحکام وطن کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کانفرنس میں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی گئی اور حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس اور متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا گیا۔