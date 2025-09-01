صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عشق رسول ؐ ایمان کی بنیاد، سیرت طیبہ مشعل راہ،مقررین

  • اسلام آباد
عشق رسول ؐ ایمان کی بنیاد، سیرت طیبہ مشعل راہ،مقررین

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) عشق رسولؐ ایمان کی بنیاد اور سیرت طیبہ مشعل راہ ہے، رسول کائنات ؐ سے رشتہ مضبوط بنا کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

ان خیالات کا اظہار میلاد و سیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹائون کے زیراہتمام تیسری سالانہ میلاد مصطفی کانفرنس سے کمیٹی کے صدر دیوان ذاکر سرور قادری، جنرل سیکرٹری ناصر میر، پیر سید عظمت حسین گیلانی، علامہ حمزہ علی قادری، پیر پروفیسر اکبر علی اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ محفل میں مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی راولپنڈی کے صدر محمد محفوظ، جنرل سیکرٹری ابرار شیخ، نائب صدر عاصم قریشی تنظیم الاعوان کے سربراہ ملک عمیس اعوان نے بھی شرکت کی۔ کمیٹی کے فنانس سیکرٹری اکبر الدین، سینئر نائب صدر عدیل ایوب، نائب صدر طاہر مسعود، سیکرٹری اطلاعات سید قیصر عباس شاہ، جوائنٹ سیکرٹری سید مدثر شاہ، ایگزیکٹو ممبران خالد قریشی، کرنل ( ر) خالد محمود، اللہ داد صدیقی، آفتاب عالم، میجر (ر) نذیر، احمد عبداللہ، عرفان ظفر قادری، فیاض راجہ، شیخ عبد القدوس و دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا استحکام وطن کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کانفرنس میں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی گئی اور حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس اور متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر