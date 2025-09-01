چودھری حنیف کا قومی امن کمیٹی کا وائس چیئرمین بنناخوش آئند، چودھری سرور
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما چودھری سرور نے کہا ہے کہ چودھری محمد حنیف کا قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پنجاب کا وائس چیئرمین منتخب ہونا خوش آئند اور قوم کیلئے فخر کی بات ہے۔۔۔
وہ بہترین سماجی، فلاحی، سیاسی اور انسانیت سے پیار کرنے والی شخصیت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز چودھری محمد حنیف کو قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پنجاب کا وائس چیئرمین منتخب ہونے پر مبارک باد دیتے ہوئے کیا۔