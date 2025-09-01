صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حجاب کلچر نہیں بلکہ شعائر اسلام کا رکن،تحریک پیغام مصطفی

  • اسلام آباد
حجاب کلچر نہیں بلکہ شعائر اسلام کا رکن،تحریک پیغام مصطفی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) تحریک پیغام مصطفی کے سربراہ علامہ پیر سید جہانگیر شاہ سعیدی نے کہا ہے کہ حجاب ایک کلچر، روایت یا معاشرتی اور سماجی رویہ نہیں بلکہ اسلام کے شعائر میں سے ایک ہے۔۔۔

، یہ واضح قرآنی حکم ہے۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان اور شناخت ہے، باحجاب خاتون دراصل اسلامی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک پیغام مصطفی معاشرے میں اس شعورکو درس و تدریس کے ذریعے عام کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ گھر میں والدین، تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام، مساجد میں علمائے کرام حجاب وپردے کے فروغ کی تلقین کریں۔

 

