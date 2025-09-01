صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی بلز میں لیے گئے ٹیکسز کی رقم کا اعلان کیا جائے، انجمن تاجران

  • اسلام آباد
بجلی بلز میں لیے گئے ٹیکسز کی رقم کا اعلان کیا جائے، انجمن تاجران

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، سیکرٹری خالد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں تقریباً دس ملین تاجر اپنے بجلی کے بل کا دس فی صد ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔۔۔

 اس کے باوجود انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور پرا پیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے جو کہ سو فیصد غلط ہے۔ تاجر کمرشل میٹر استعمال کرتے ہیں جن کا ریکارڈ واپڈا سے لیا جا سکتا ہے اور ان کو ریگولرائز کیا جاسکتا ہے لیکن شاید ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیلئے سنجیدہ نہیں۔ ادا شدہ انکم ٹیکس کا کوئی ریکارڈ نہیں جو تاجروں سے بجلی کے بل کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں وصول کئے گئے تمام ٹیکسوں کی کل رقم کا اعلان کیا جائے۔ ایف بی آر کے افسران خاکی وردی میں ملبوس سکیورٹی اہلکاروں کو ساتھ لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر