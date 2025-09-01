بجلی بلز میں لیے گئے ٹیکسز کی رقم کا اعلان کیا جائے، انجمن تاجران
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، سیکرٹری خالد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں تقریباً دس ملین تاجر اپنے بجلی کے بل کا دس فی صد ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔۔۔
اس کے باوجود انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور پرا پیگنڈا کیا جاتا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے جو کہ سو فیصد غلط ہے۔ تاجر کمرشل میٹر استعمال کرتے ہیں جن کا ریکارڈ واپڈا سے لیا جا سکتا ہے اور ان کو ریگولرائز کیا جاسکتا ہے لیکن شاید ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیلئے سنجیدہ نہیں۔ ادا شدہ انکم ٹیکس کا کوئی ریکارڈ نہیں جو تاجروں سے بجلی کے بل کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں وصول کئے گئے تمام ٹیکسوں کی کل رقم کا اعلان کیا جائے۔ ایف بی آر کے افسران خاکی وردی میں ملبوس سکیورٹی اہلکاروں کو ساتھ لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔