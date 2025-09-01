صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک بہارہ کہوزون کے انتخابات

بہارہ کہو (نمائندہ دنیا) مادر وطن میں قومی و بین الاقوامی تعلیمی اہداف کے حصول میں بڑی رکاوٹ طبقاتی نظام تعلیم ہے، لاکھوں کم آمدنی والے نجی تعلیمی ادارے اپنی مددآپ کے تحت کروڑوں بچوں کوتعلیم دے کر حکومت کے اربوں روپے بچا رہے ہیں جبکہ انہیں کسی قسم کی سہولیات بھی میسر نہیں۔

 ان خیالات کا اظہار بانی و مرکزی صدر پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک ڈاکٹر محمد افضل بابر نے 13ویں زونل الیکشنز کیلئے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مہمانِ خصوصی مقبول حسین ڈار نے کہا خوشی ہوئی ہے کہ بہارہ کہو زون میں اتنی کثیر تعداد میں اراکین کے اجتماع نے نوجوان قیادت کا انتخاب کیا ہے۔ پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک بہارہ کہو زون کے نومنتخب عہدیداروں میں صدر محمد اعظم خان، نائب صدر فی میل سمیرا ہارون، نائب صدر میل عالمگیر خان، جنرل سیکرٹری محسن سرور عباسی، فنانس سیکرٹری حافظ محمد ارشد، انفارمیشن سیکرٹری سعیدالرحمن طاہر، جائنٹ سیکرٹری محمد سمیع، کوآرڈینیٹرز سردار محمد علی، فیصل بشیر اور محمد جمیل خان شامل ہیں، فرحت نصیر قریشی کو ویمن ونگ کی چیئر پرسن منتخب کیا گیا۔ عہدیداروں سے حلف اسلام آباد بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین چودھری محمد ارشد نے لیا۔ 

 

