سیلاب سے تباہی بھارتی رویے کا نتیجہ،امیر جمعیت اہلحدیث

  • اسلام آباد
سیلاب سے تباہی بھارتی رویے کا نتیجہ،امیر جمعیت اہلحدیث

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے بھارت کی جانب سے مسلسل آبی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے پانی کو جمع کرنے اور پھر اسے اچانک چھوڑنے سے پاکستان کے کئی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریاں بھارتی رویے کا نتیجہ ہے جس سے کسان، دیہات اور شہری علاقے بدترین مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کی اس آبی جارحیت کا سخت نوٹس لیا جائے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت اہلحدیث اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 

 

