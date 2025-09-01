مرکزی مسلم لیگ کے زیراہتمام فری میڈیکل کیمپ
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے پنڈی بھٹیاں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں 12ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے سینکڑوں مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور انہیں ادویات فراہم کیں۔
پارٹی کے ترجمان کے مطابق مرکزی مسلم لیگ خیبرپختونخوا و پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر چکی ہے اور متاثرین کیلئے راشن اور گھریلو سامان کی متعدد کھیپیں روانہ کی جا چکی ہیں۔ سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی انجینئر مبین صدیقی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی صحت، بحالی اور روزگار کیلئے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ترجمان مرکزی مسلم لیگ راولپنڈی عبدالقدوس نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔