نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے زیر اہتمام تقریب

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے زیر اہتمام سینٹ میری کیتھولک چرچ، ڈبل روڈ راولپنڈی میں بین المذاہب ہم آہنگی اور امن ہماری مشترکہ ضرورت کے عنوان سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 جس کی صدارت ریورنڈ فادر سرفراز سائمن ریجنل ڈائریکٹر نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے کی۔ تقریب سے سیدہ سعدیہ بخاری، علامہ طاہر عقیل اعوان، علامہ سید مصطفیٰ حیدر نقوی، نثار کیانی، بھیم راج سرون بھیل اور عامر جاوید نے خطاب کیا۔ ریورنڈ فادر سرفراز سائمن نے کہا کہ پاکستان کو درپیش سماجی مسائل کے حل کیلئے بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے عقائد و رسومات کا احترام ہی معاشرے میں برداشت کی فضا قائم کرتا ہے۔ سیدہ سعدیہ بخاری نے کہا اقلیتی برادری کی قربانیاں قیام پاکستان کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ 

 

