قوم سیلاب زدگان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرے،پیر سعد الرحمن

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے)سجادہ نشین صاحبزادہ پیر محمد سعد الرحمن نقشبندی نے ملک بھر کے علما و مشائخ، تاجروں، فلاحی تنظیموں، مخیر حضرات اور پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ۔۔۔

 سیلاب زدگان کی فوری اور بڑھ چڑھ کر مدد کی جائے۔ وطن عزیز اس وقت چاروں اطراف سے سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہے، ہزاروں خاندان بے گھر، بھوکے اور شدید مشکلات میں ہیں، ایسے حالات میں متاثرین کی مدد کرنا نہ صرف دینی و اخلاقی فریضہ ہے بلکہ قومی ذمہ داری بھی ہے۔ علما و مشائخ اپنی خانقاہوں اور مدارس کے دروازے متاثرین کیلئے کھول دیں اور انہیں پناہ دیں کیونکہ ہزاروں متاثرین امید بھری نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ 

 

 

