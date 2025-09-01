صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بونیر میں قیامت صغریٰ دیکھی، آفت زدہ قرار دیں:مفتی فضل

  • اسلام آباد
بونیر میں قیامت صغریٰ دیکھی، آفت زدہ قرار دیں:مفتی فضل

پشاور (این این آئی)امیر جے یو آئی (بونیر ) مفتی فضل نے کہا قیامت سے پہلے ہم نے قیامت صغریٰ دیکھی اور اب تک میں کئی نماز جنازہ پڑھا چکا ہوں۔بچے درختوں سے لٹکتے اور لوگ ملبے تلے دیکھے ، بڑے چھوٹے کاروبار اور سکھ برادری بھی متاثر ہوئی، علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔

نجی ٹی وی سے گفتگو میں مفتی فضل نے کہا کئی لوگوں کو ملبے سے نکالا، بہت خوفناک مناظر دیکھے ، اب بھی کئی افراد لاپتہ ہیں۔ پہلے دن تقریباً 4 ہزار رضا کار آگئے اور ہم نے مل کر صفائی شروع کی۔ چھوٹے کاروباری لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ دوبارہ کاروبار شروع کرسکیں، لیکن ڈونرز اور وفاقی و صوبائی حکومتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے کاروباری لوگوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے ۔ ماربل کا کاروبار بہت متاثر ہوا ، وہاں سکھ برداری بھی متاثر ہوئی ہے ۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے درخواست کروں گا ہیوی مشینری پہنچائی جائی لوگ مشکلات میں ہیں، لنک روڈ بحال نہیں ہوسکے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری نرخ نامہ نظر انداز:سبزیوں کی قیمت میں ہوشر با اضافہ

ریذیڈنٹ کوآرڈی نیٹر اقوام متحدہ کا سیلابی علاقوں کا دورہ

سیلاب متاثرین کا انخلا ، خوراک اوربحالی ترجیح :سائرہ تارڑ

آدھا ملک ڈوب گیا،حکمرانوں کو عوام کی فکرنہیں :ریحانہ ڈار

صوبائی وزیر شافع حسین صدر گجرات چیمبر بائو منیر کی عیادت کیلئے پہنچ گئے

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا متاثرین کیلئے مزید خیمے لگانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر