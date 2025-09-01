بونیر میں قیامت صغریٰ دیکھی، آفت زدہ قرار دیں:مفتی فضل
پشاور (این این آئی)امیر جے یو آئی (بونیر ) مفتی فضل نے کہا قیامت سے پہلے ہم نے قیامت صغریٰ دیکھی اور اب تک میں کئی نماز جنازہ پڑھا چکا ہوں۔بچے درختوں سے لٹکتے اور لوگ ملبے تلے دیکھے ، بڑے چھوٹے کاروبار اور سکھ برادری بھی متاثر ہوئی، علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔
نجی ٹی وی سے گفتگو میں مفتی فضل نے کہا کئی لوگوں کو ملبے سے نکالا، بہت خوفناک مناظر دیکھے ، اب بھی کئی افراد لاپتہ ہیں۔ پہلے دن تقریباً 4 ہزار رضا کار آگئے اور ہم نے مل کر صفائی شروع کی۔ چھوٹے کاروباری لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ دوبارہ کاروبار شروع کرسکیں، لیکن ڈونرز اور وفاقی و صوبائی حکومتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے کاروباری لوگوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے ۔ ماربل کا کاروبار بہت متاثر ہوا ، وہاں سکھ برداری بھی متاثر ہوئی ہے ۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے درخواست کروں گا ہیوی مشینری پہنچائی جائی لوگ مشکلات میں ہیں، لنک روڈ بحال نہیں ہوسکے ۔