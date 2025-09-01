صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوتھ لون سکیم، نوجوانوں میں 251ارب روپے سے زائد تقسیم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اے پی پی) وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بااختیار اور برسر روزگار بنانے کیلئے وزیر اعظم یوتھ لون سکیم کے ذریعے 4لاکھ34 ہزار 448کاروباری نوجوانوں میں 251.25 ارب روپے تقسیم کئے گئے ہیں۔۔۔

 15 مختلف بینکوں کے ذریعے نوجوانوں کو قرضہ حاصل کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے ۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نوجوانوں کیلئے وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم کے ذریعے کامیاب کاروباری بننے کی راہ پر گامزن ہونے کا بہترین موقع ہے ، یہ اقدام کاروباری افراد کو بلا سود مائیکرو فنانس قرضوں اور انتہائی کم شرح سود پر قرضوں کے ذریعے اپنے سٹارٹ اپ اور کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے ۔ 

 

