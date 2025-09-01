صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) اللہ تعالیٰ نے حضور ؐ کو امام الانبیا کا اعزاز عطا فرمایا اور نبی ؐ کی خواہش پر قبلہ تبدیل فرمایا، سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔

 ان خیالات کا اظہار حافظ سعد حسین رضوی نے میلادالنبی ؐکانفرنس کی پانچویں نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پیر سرکار جی کی دینی خدمات کو سرہاتے ہوئے 12روزہ آل پاکستان جشن عید میلادالنبی کانفرنسز کے کامیاب انعقاد پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، پیر سرکار جی نے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام صاحب حیثیت پاکستانی اپنے تمام سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کریں۔ 

 

