ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے عسکری بینک لمیٹڈ لرننگ سینٹر اسلام آباد میں ایک آگاہی سیشن منعقد کیا۔۔۔

 ایف بی آر کی ٹیم سیکرٹری کمپلائنس کرن زہرہ اور سیکنڈ سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن ظفر اقبال خان پر مشتمل تھی۔ عسکری بینک کے چیف ایچ آر آفیسر صابر ممتاز اور دیگر سینئر عہدیداران نے ان کا خیرمقدم کیا۔ ایف بی آر کے حکام نے ایف بی آر کی کارکردگی اور ٹیکس سے متعلق اہم طریقہ کار پر تفصیلی پریذنٹیشن دی۔ آخر میں شرکا کو سووینئر دئیے گئے۔

 

