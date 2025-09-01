ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹیکس پیئرز سروسز تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے عسکری بینک لمیٹڈ لرننگ سینٹر اسلام آباد میں ایک آگاہی سیشن منعقد کیا۔۔۔
ایف بی آر کی ٹیم سیکرٹری کمپلائنس کرن زہرہ اور سیکنڈ سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن ظفر اقبال خان پر مشتمل تھی۔ عسکری بینک کے چیف ایچ آر آفیسر صابر ممتاز اور دیگر سینئر عہدیداران نے ان کا خیرمقدم کیا۔ ایف بی آر کے حکام نے ایف بی آر کی کارکردگی اور ٹیکس سے متعلق اہم طریقہ کار پر تفصیلی پریذنٹیشن دی۔ آخر میں شرکا کو سووینئر دئیے گئے۔