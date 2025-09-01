صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

  • اسلام آباد
تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد واٹر کی نگرانی میں تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی کے کام کو ماہانہ بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔۔۔

تاکہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے۔ اسلام آباد کے مختلف مقامات پر تقریباً 100واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں کچھ کمپلینٹس سی ڈی اے کو موصول ہوئی تھیں کہ اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی نہیں ہوتی جس پر چیئرمین کی ہدایت پر اب ماہانہ بنیادوں پر شہر کے تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، تمام فلٹریشن پلانٹس کے فلٹرز کے دورانیے کو چیک کرنے کیلئے ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد واٹر مینجمنٹ نے فلو میٹرز لگانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اب تک تقریباً چالیس فلٹریشن پلانٹس پر فلو میٹرز نصب کئے جاچکے ہیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمپلینٹ سے متعلق اسلام آباد واٹر ٹیم کو ہیلپ لائن نمبر 03357775444پر بذریعہ واٹس ایپ میسیج کریں تا کہ فوراً ایکشن لیا جائے۔ 

 

