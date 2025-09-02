صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ، شوہر کی قاتلہ سمیت 30جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے شوہر کی قاتلہ سمیت 30جر ائم پیشہ عناصرکو گرفتار کرکے 4,255گرام ہیروئن، 1,015گر ام آئس،105 گرام چرس، 80بو تل شراب اور4پستول برآمد کرلیے ،کارروا ئیاں تھانہ سمبل ، تھانہ آبپا رہ۔۔۔

 تھا نہ سیکر ٹر یٹ، تھا نہ کوہسار، تھا نہ مارگلہ، تھا نہ شالیمار، تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ سبزی منڈی، تھا نہ نون، تھا نہ کھنہ، تھا نہ پھلگراں اور تھا نہ شہزاد ٹاؤن پولیس ٹیموں نے کیں ۔ تھانہ سمبل پولیس اور ہو می سائیڈ یو نٹ نے قتل کے مقدمہ میں مطلو ب ایک عورت سمیت دو اشتہا ریوں کو گرفتار کرلیا۔ اپنے شوہر تنو یر انجم کو تیز دھا ر آلہ سے قتل کر نے والی اشتہا ری مجرمہ مسماۃشاہین بی بی (بیوی) اورعابد علی کو گرفتارکرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ 

 

