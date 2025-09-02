صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمہ میں نامزد 2مجرموں کو سزائے موت کا حکم

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار ) راولپنڈی کی عدالت نے قتل کے مقدمہ میں نامزد 2 مجرمان کو سزائے موت کا حکم سنا یا ہے ۔پیر کو مجرم محمد الیاس کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 4 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی۔۔۔

 مجرم نثار علی کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 4 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی۔مجرمان نے سابقہ دشمنی پر فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا تھا۔واقعہ کا مقدمہ جون 2020 تھانہ نصیر آباد میں درج کیا گیا تھا۔ٹھوس شواہد اور مقدمہ کی مو ٔثر پیروی کے پیش نظر معزز عدالت نے مجرمان کو قرار واقعی سزائیں سنائیں۔

 

