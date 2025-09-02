ہرڑ چوک بھبھڑ روڈ پر بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد
ڈھڈیال (دنیا رپورٹ ) بھاری ٹریفک کے باعث ہرڑ چوک بھبھڑ روڈ کو پہنچنے والے نقصان کے باعث بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔
سابق ممبر ضلع کونسل چکوال چودھری غلام صفدر رتہ ، سابق وائس چیئرمین یو سی جند اعوان چودھری غلام شبیر لنگاہ و دیگر نے ڈپٹی کمشنر چکوال سارہ حیات سے ان کے دفتر میں ملاقات کی جس میں ڈوہمن پل پر بھاری ٹریفک کی پابندی کے باعث اوور لوڈڈ ٹرالر اور دیگر بھاری گاڑیوں کی ہرڑچوک بھبھڑ روڈ منتقلی سے روڈ کو پہنچنے والے بھاری نقصان کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا گیا ۔ ڈپٹی کمشنر چکوال نے آر ٹی او چکوال کو ہدایت کی کہ اس روڈ پر بھاری ٹریفک کی بندش کو یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔