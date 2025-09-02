ٹریفک معاملات میں بہتری کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنراٹک
اٹک (اے پی پی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انیل سعید نے کہا ہے کہ ٹریفک کے معاملات میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی سی آفس اٹک میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا،اجلاس میں سیکرٹری آر ٹی اے سردار ظہیر احمد خان، چیف آفیسر بلدیہ، اٹک سردار آفتاب احمد خان، ڈی ایس پی موٹروے پولیس منظور خان اور دیگر متعلقہ افراد بھی موجود تھے ۔اجلاس میں روڈ سیفٹی،وہیکل فٹنس،اوور لوڈنگ اورر چارجنگ، ایکسل لوڈ مینجمنٹ ،گاڑیوں میں گیس سلنڈر کے استعمال،شمسی توانائی پر چلنے والے ٹریفک سگنلز کی تنصیب ،چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن،کانٹوں کی کمپیوٹرائزیشن ، روٹ پرمٹ ایکسپائر ہونے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی، الیکٹرک بسوں اور لاری اڈوں کی بہتر ی کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا ۔