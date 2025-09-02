صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک معاملات میں بہتری کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنراٹک

  • اسلام آباد
ٹریفک معاملات میں بہتری کیلئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنراٹک

اٹک (اے پی پی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انیل سعید نے کہا ہے کہ ٹریفک کے معاملات میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈی سی آفس اٹک میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا،اجلاس میں سیکرٹری آر ٹی اے سردار ظہیر احمد خان، چیف آفیسر بلدیہ، اٹک سردار آفتاب احمد خان، ڈی ایس پی موٹروے پولیس منظور خان اور دیگر متعلقہ افراد بھی موجود تھے ۔اجلاس میں روڈ سیفٹی،وہیکل فٹنس،اوور لوڈنگ اورر چارجنگ، ایکسل لوڈ مینجمنٹ ،گاڑیوں میں گیس سلنڈر کے استعمال،شمسی توانائی پر چلنے والے ٹریفک سگنلز کی تنصیب ،چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن،کانٹوں کی کمپیوٹرائزیشن ، روٹ پرمٹ ایکسپائر ہونے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی، الیکٹرک بسوں اور لاری اڈوں کی بہتر ی کے حوالے سے غور و خوض کیا گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس