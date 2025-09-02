مری میں میلاد النبی ؐ کے موقع پر صفا ئی انتظامات یقینی بنانیکا فیصلہ
مری( نمائندہ دنیا)مری میں عید میلاد النبی ؐ کے موقع پر صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے ایک آگاہی واک کی گئی۔۔۔
جس میں ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی، چیف ٹریفک آفیسر وسیم اختر اور تمام ضلعی افسران اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی،ڈی سی مری نے کہا جلوس کے راستوں میں چونا پھینکا جائے ، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا ئے ،عوام میں ڈینگی کے حوالے سے خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے ، غیر مصدقہ خبریں پھیلانے والوں کیخلاف کارروا ئی کی جا ئیگی ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر اظہر نے کہا ضلع مری میں ڈینگی کی وجہ سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی، 80 مریض ہمارے ریکارڈ کے مطابق ڈینگی میں مبتلا ہو ئے ۔ ڈینگی کے ٹیسٹ کی سہولت ٹی ایچ کیو ہسپتال ، پھگواڑی ہسپتال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیلڈ ہسپتال میں بھی موجود ہے ۔