صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی :سکول ،کالجز کے باہر غلط پارکنگ پر کارروا ئی کی ہدایت

  • اسلام آباد
راولپنڈی :سکول ،کالجز کے باہر غلط پارکنگ پر کارروا ئی کی ہدایت

راولپنڈی ( خبر نگار ) چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نے تعلیمی سر گرمیاں بحال ہونے کے پیش نظر مصروف شاہراہوں اور سکول ، کالجز کے باہر شہریوں کو ٹریفک کے بہترین انتظامات فراہم کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کر دئیے۔۔۔

انہوں نے ہدایت کی کہ سکولوں اور کالجز کے باہر غلط پارکنگ پر فوری کا رروا ئی کی جا ئے ، تعلیمی اداروں کے باہر کسی قسم کی ریڑھی، ٹھیلہ نہ لگنے دیا جا ئے ۔ رانگ پارکنگ کے خاتمہ کیلئے اضافی نفری کیساتھ فورک لفٹر بھی تعینات کیے جائیں۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم نے تمام سرکل و سیکٹر انچارجزکو ہدایات جاری کیں کہ وہ اپنے سرکل میں تعلیمی اداروں کیساتھ ملکر ٹریفک کی روانی کیلئے جامع ٹریفک پلان تشکیل دیں ۔چھٹی کے اوقات میں سکول و کالجز کے باہررانگ پارکنگ، ون وے اور ڈبل لین میں ہر گز پارکنگ کی اجاز ت نہ دی جا ئے ، انہوں نے سکول و کالجز انتظامیہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے سکول و کالج کے باہر پک اینڈ ڈراپ کی لین کو واضح کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس