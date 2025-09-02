راولپنڈی :سکول ،کالجز کے باہر غلط پارکنگ پر کارروا ئی کی ہدایت
راولپنڈی ( خبر نگار ) چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی نے تعلیمی سر گرمیاں بحال ہونے کے پیش نظر مصروف شاہراہوں اور سکول ، کالجز کے باہر شہریوں کو ٹریفک کے بہترین انتظامات فراہم کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کر دئیے۔۔۔
انہوں نے ہدایت کی کہ سکولوں اور کالجز کے باہر غلط پارکنگ پر فوری کا رروا ئی کی جا ئے ، تعلیمی اداروں کے باہر کسی قسم کی ریڑھی، ٹھیلہ نہ لگنے دیا جا ئے ۔ رانگ پارکنگ کے خاتمہ کیلئے اضافی نفری کیساتھ فورک لفٹر بھی تعینات کیے جائیں۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم نے تمام سرکل و سیکٹر انچارجزکو ہدایات جاری کیں کہ وہ اپنے سرکل میں تعلیمی اداروں کیساتھ ملکر ٹریفک کی روانی کیلئے جامع ٹریفک پلان تشکیل دیں ۔چھٹی کے اوقات میں سکول و کالجز کے باہررانگ پارکنگ، ون وے اور ڈبل لین میں ہر گز پارکنگ کی اجاز ت نہ دی جا ئے ، انہوں نے سکول و کالجز انتظامیہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے سکول و کالج کے باہر پک اینڈ ڈراپ کی لین کو واضح کریں۔