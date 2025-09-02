الاسکا بیٹریز کے ایم ڈی کو انجینئرز ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا
اسلام آباد ( دنیارپو رٹ )الاسکا بیٹریز کے منیجنگ ڈائر یکٹر کو انجینئر زایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا، الاسکا گریفائٹ لیڈ ایسڈ بیٹریز کے منیجنگ ڈائریکٹر اور ایس ایم بے انٹر نیشنل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی کے سر براہ۔۔۔
افتخار احد کو پاکستان انجینئر نگ کونسل کی جانب سے انجینئر زایکسیلنس ایوارڈ دیا گیا ۔ یہ ایوارڈ انہیں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی خالد حسین مگسی نے ایک پر وقار تقریب میں پیش کیا۔ تقریب میں ایس ایم بے انٹر نیشنل انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر موسی ٰبن ہارون نے بھی شرکت کی۔