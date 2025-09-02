بی آ ئی ایس پی کے 3ہزار مستحقین کی تربیت کیلئے معاہدہ طے
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)بی آئی ایس پی اور بی بی ایس ایچ آر آر ڈی بی کے مابین بینظیر ہنرمند پروگرام کے تحت 3,000مستحقین کی سکل ٹریننگ کیلئے معاہدے پر دستخط کئے گئے ۔
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پر سن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ روزگار کے مواقع کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے ۔ یہ معاہدہ مستحقین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے ، ہنرمندی کی تربیت اور روزگار کے مواقع پائیدار معاش کے تحفظ اور پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔