علی گیلانی نے نظریہ پاکستان پر کبھی سمجھو تا نہیں کیا،شرکا کشمیر کانفرنس
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار )کشمیر کانفرنس میں شریک قومی رہنماؤں نے قائد حریت سید علی گیلانی کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید علی گیلانی نے اپنی زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لئے وقف کر رکھی تھی۔۔۔
علی گیلانی نے نظریہ پاکستان پر کبھی سمجھو تا نہیں کیا۔پیر کو کشمیر ہائوس میں جموں وکشمیر لبریشن سیل اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام علی گیلانی کی برسی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا قاسم نون،سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان،سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق،سابق ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر نفیس زکریا، امتیاز نسیم، غلام محمد صفی ، ڈاکٹر مشتاق احمد،ڈاکٹر نذیر گیلانی اور دیگر نے خطاب کیا۔رانا قاسم نون نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی اور جامع ثالثی کی ضرورت ہے ،کشمیر تنازع حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں ،سید علی گیلانی کو قومی ہیرو کے طور پر سلام پیش کرتے ہیں ، قومی اسمبلی لائبریری میں سید علی گیلانی کارنر قائم کیا جائے گا۔