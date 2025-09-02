صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی کیلئے موثر اقدامات کیے جا ئیں ، ڈی جی ہیلتھ سروسز

  • اسلام آباد
انسداد ڈینگی کیلئے موثر اقدامات کیے جا ئیں ، ڈی جی ہیلتھ سروسز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ارشاد علی جوکھیونے کہا انسداد ڈینگی کیلئے موثر اقدامات کیے جا ئیں ، ڈینگی مہم کے نام پرپرائیویٹ سکولوں کو تنگ کرنے سے گریز کیا جا ئے ۔

 ڈینگی کے تدارک اور شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے نجی تعلیمی اداروں کے نمائندہ آل پاکستان پرائیویٹ سکول اینڈ کالجز الائنس کے رہنماؤں نے گزشتہ روز ڈی جی ہیلتھ سے ملاقات کی۔ملاقات میں ڈاکٹرافراہیم ستی، زاہد بشیر ڈار اور عبدالوحید خان شامل تھے ۔نجی تعلیمی ادار وں کے نمائندہ وفد نے ڈی جی ہیلتھ کو نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی اور کہا گیا کہ سرکاری اہلکاروں کی جانب سے ڈینگی بچاؤ مہم کے نام پرپرائیویٹ سکولوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ارشاد علی جوکھیونے کہا کہ آئندہ شعبہ صحت کا کوئی ملازم بغیر اجازت کسی بھی پرائیویٹ سکول میں داخل نہیں ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس