انسداد ڈینگی کیلئے موثر اقدامات کیے جا ئیں ، ڈی جی ہیلتھ سروسز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ارشاد علی جوکھیونے کہا انسداد ڈینگی کیلئے موثر اقدامات کیے جا ئیں ، ڈینگی مہم کے نام پرپرائیویٹ سکولوں کو تنگ کرنے سے گریز کیا جا ئے ۔
ڈینگی کے تدارک اور شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے نجی تعلیمی اداروں کے نمائندہ آل پاکستان پرائیویٹ سکول اینڈ کالجز الائنس کے رہنماؤں نے گزشتہ روز ڈی جی ہیلتھ سے ملاقات کی۔ملاقات میں ڈاکٹرافراہیم ستی، زاہد بشیر ڈار اور عبدالوحید خان شامل تھے ۔نجی تعلیمی ادار وں کے نمائندہ وفد نے ڈی جی ہیلتھ کو نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی اور کہا گیا کہ سرکاری اہلکاروں کی جانب سے ڈینگی بچاؤ مہم کے نام پرپرائیویٹ سکولوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ارشاد علی جوکھیونے کہا کہ آئندہ شعبہ صحت کا کوئی ملازم بغیر اجازت کسی بھی پرائیویٹ سکول میں داخل نہیں ہوگا۔