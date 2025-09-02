صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع سفارت خانوں و دیگر دفاتر کی سکیورٹی سخت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سکیورٹی کیپٹن (ر) سید ذیشان حیدر کی ہدایت پر اسلام آباد پولیس نے ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع سفارت خانوں ،سفیروں کی رہائش گاہوں۔۔۔

 اقوام متحدہ کے دفاتراور اہم سرکاری املاک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے سکیورٹی سخت کر دی ہے ۔ سید ذیشان حیدرنے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہائی سکیورٹی زون میں واقع تمام سرکاری و نجی دفاتر اورسفارت خانوں کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ،دوران ڈیوٹی کسی قسم کی غفلت و لاپرواہی نہ برتی جائے ،ہائی سکیورٹی زون میں آنے والے لوگوں کے کوائف کا اندراج یقینی بنایا جائے اور ان کے زیر استعمال گاڑی اور موٹر سائیکل کی تلاشی لی جائے ۔ 

 

