ریسکیو، ریلیف آپریشنز میں انتظامیہ کی مدد کریں ، وزیر زراعت پنجاب
راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار) وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ زراعت و لائیو سٹاک پنجاب کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں سیلابی صورتحال کے دوران متاثرین سیلاب کے جانوروں کے چارے ، ویکسین اور ونڈے وغیرہ کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سید عاشق حسین کرمانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے ۔ سیلاب سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا ابتدائی سروے کیا جائے اور متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ متاثرین سیلاب کے جانوروں کے لیے چارہ، خوراک اور ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ سید عاشق حسین کرمانی نے ہدایت کی کہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے کشتیاں حاصل کر کے سیلابی پانی میں پھنسے جانوروں تک سائیلج، ونڈا اور ضروری ادویات پہنچائی جائیں۔