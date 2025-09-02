صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو، ریلیف آپریشنز میں انتظامیہ کی مدد کریں ، وزیر زراعت پنجاب

  • اسلام آباد
ریسکیو، ریلیف آپریشنز میں انتظامیہ کی مدد کریں ، وزیر زراعت پنجاب

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار) وزیر زراعت و لائیو سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ زراعت و لائیو سٹاک پنجاب کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں سیلابی صورتحال کے دوران متاثرین سیلاب کے جانوروں کے چارے ، ویکسین اور ونڈے وغیرہ کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سید عاشق حسین کرمانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے ۔ سیلاب سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا ابتدائی سروے کیا جائے اور متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ متاثرین سیلاب کے جانوروں کے لیے چارہ، خوراک اور ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔ سید عاشق حسین کرمانی نے ہدایت کی کہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے کشتیاں حاصل کر کے سیلابی پانی میں پھنسے جانوروں تک سائیلج، ونڈا اور ضروری ادویات پہنچائی جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر

کمشنر کا آر ایچ سی مڈھ رانجھا کا دورہ ،سڑک بحالی پر شاباش

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس