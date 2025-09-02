وفا قی وزیر اورنگزیب کھچی کا میلسی میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر اپنے حلقے میلسی کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
وفاقی وزیر نے میلسی کے ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ ضلعی انتظامیہ نے انہیں ریسکیو آپریشنز اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اورنگزیب خان کھچی نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ریلیف آپریشنز کو مزید تیز کیا جائے اور متاثرین کو فوری امدادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر ممکن امداد کی جائے گی ۔