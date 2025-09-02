پنڈدادنخان میں پولیس مقابلہ ،2ڈاکو ہلاک ، کانسٹیبل زخمی
کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان کے علاقہ ڈھوک وینس کے قریب سی سی ڈی پنڈدادنخان اور خطر ناک ملزمان کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں دو انتہائی خطرناک ڈاکو ہلاک اور ایک پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہوگیا۔
سی سی ڈی کے انچارج راجہ عثمان تصدق کو اطلاع ملی کہ ڈھوک وینس کے قریب خطر ناک ملزمان موجود ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس علاقے کی ناکہ بندی کی تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ،دو گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا جس کے نتیجے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے دو خطرناک ملزم ہلاک ہو گئے جبکہ ایک پولیس کانسٹیبل گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا جسکو طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال پنڈدادنخان منتقل کر دیا گیا ،ملزمان کے دیگر ساتھی فرار ہوگئے جن کی تلاش جا ری ہے ۔