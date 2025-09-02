صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈدادنخان میں پولیس مقابلہ ،2ڈاکو ہلاک ، کانسٹیبل زخمی

  • اسلام آباد
پنڈدادنخان میں پولیس مقابلہ ،2ڈاکو ہلاک ، کانسٹیبل زخمی

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان کے علاقہ ڈھوک وینس کے قریب سی سی ڈی پنڈدادنخان اور خطر ناک ملزمان کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں دو انتہائی خطرناک ڈاکو ہلاک اور ایک پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہوگیا۔

 سی سی ڈی کے انچارج راجہ عثمان تصدق کو اطلاع ملی کہ ڈھوک وینس کے قریب خطر ناک ملزمان موجود ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس علاقے کی ناکہ بندی کی تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ،دو گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا جس کے نتیجے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے دو خطرناک ملزم ہلاک ہو گئے جبکہ ایک پولیس کانسٹیبل گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا جسکو طبی امداد کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال پنڈدادنخان منتقل کر دیا گیا ،ملزمان کے دیگر ساتھی فرار ہوگئے جن کی تلاش جا ری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس