آئی ٹی پی کا مختلف مقامات پر غیر قانونی پارکنگ کیخلاف کریک ڈاؤن
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر)حمزہ ہمایوں کی زیرنگرانی اسلام آباد ٹریفک پولیس نے وفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات میں غیر قانونی پارکنگ کیخلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔۔۔
سیکر ٹریٹ بلاکس میں غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں جن کے دوران متعدد غیر قانونی پارک کی گئی سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو روڈ سے ہٹا دیا گیا ،سی ٹی او اسلام آباد نے کہا کہ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا ۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ مختص کردہ پارکنگ میں گاڑیاں پارک کریں،اپنے اور دیگر شہریوں کے لئے مشکلات پیدا نہ کریں اور ٹریفک پولیس کو قانونی کارروائی ،جرمانوں پر مجبور نہ کریں۔