قومی اسمبلی میں میلاد النبیؐ کی منا سبت سے تصویری نمائش کاانعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی میں میلاد النبی ؐ کی مناسبت سے ایک روح پرور اور بامقصد تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس نمائش کا افتتاح کیا۔

معروف خطاط واصل شاہد نے سپیکر قومی اسمبلی کو نمائش میں رکھے گئے فن پاروں اور خطاطی کے شاہکار نمونوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ یہ فن پارے نبی کریم ؐ کی سیرت مبارکہ اور اسلامی تاریخ کے درخشاں پہلوؤں کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے ۔سیرت النبی ؐ پر مبنی تقریبات ایمان کو تازگی بخشتی ہیں اور نوجوان نسل کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، ممبر قومی اسمبلی اعجاز جاکھرانی، سید حفیظ الدین سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ 

 

