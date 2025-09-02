صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی محمد یاسین و دیگر کیخلاف انکوائری

  • اسلام آباد
سابق سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی محمد یاسین و دیگر کیخلاف انکوائری

راولپنڈی(خاورنوازراجہ)ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن (سیکنڈری ایجوکیشن) پنجاب نے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی محمد یاسین خان۔۔۔

 سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری) راولپنڈی شفاقت علی رضا اور دیگر افسران و اساتذہ کے خلاف شکایات پر انکوائری کافیصلہ کیا ہے اور انہیں 4 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ گورنمنٹ کرسچن ہائر سیکنڈری سکول راولپنڈی کے سابق پرنسپل ذوالفقار احمد رانجھا کی جانب سے سابق سی ای او کے خلاف سیکرٹری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کو شکایات کی گئی تھیں جن پر محکمہ سکول ایجوکیشن نے انکوائری کی ہدایات دی ہیں ۔ انکوائری کی سماعت پہلے 28اگست 2025 کو مقرر تھی لیکن سیلابی صورتحال کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ سماعت 4 ستمبر کو ہوگی، انہیں صبح 10 بجے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن دفتر میں طلب کیا گیا ہے ۔ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن (خواتین) نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راولپنڈی کو ہدایت کی ہے کہ وہ تفصیلی رپورٹ بمعہ شواہد پیش کریں اور شکایت میں نامزد افسران اور اساتذہ کی موجودگی کو بھی یقینی بنائیں۔

 

