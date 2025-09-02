پاکستان میں یونائیٹڈ نیشنز نیٹ ورک آن مائیگریشن کا باضابطہ آغاز
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کی تقریب میں اقوام متحدہ نے پاکستان میں یونائیٹڈ نیشنز نیٹ ورک آن مائیگریشن کا باضابطہ آغاز کر دیا۔
یہ اقدام ہجرت سے متعلق گورننس کے متحد اور مشترکہ لائحہ عمل کی طرف اہم قدم ہے تاکہ انسانی سمگلنگ اور مہاجرین کی سمگلنگ جیسے باہم مربوط مسائل کا بین الاقوامی فریم ورکس، بالخصوص 2030 ایجنڈا برائے پائیدار ترقی اور گلوبل کمپیکٹ فار سیف، آرڈرلی اینڈ ریگولر مائیگریشن کے مطابق حل نکالا جا سکے ۔تقریب کی میزبانی اقوام متحدہ کے ریذیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ نے کی،ا س موقع پر پاکستان کے پہلے مائیگریشن ملٹی پارٹنر ٹرسٹ فنڈ پروگرام کا افتتاح بھی کیا گیا۔اس پروگرام کا مقصد پاکستان میں انسانی سمگلنگ اور مہاجرین کی سمگلنگ کے خلاف ردعمل کو مضبوط بنانا ہے ۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن، اقوام متحدہ کے نیٹ ورک آن مائیگریشن کے کوآرڈینیٹر اور سیکرٹریٹ کے طور پر مرکزی کردار ادا کرے گا ، پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریذیڈ یڈنٹ کوآرڈینیٹر اس نیٹ ورک کے چیئرمین ہوں گے ۔ ریذ یڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ نے کہا کہ اس نیٹ ورک کا قیام اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہجرت محفوظ، منظم اور باقاعدہ ہو ۔تقریب میں یو این مائیگریشن نیٹ ورک سیکرٹریٹ کے سربراہ مسٹر جوناتھن پرینٹس کا ویڈیو پیغام بھی شامل تھا، انہوں نے پاکستان کو عالمی اجتماعی کوششوں میں اپنا اہم کردار ادا کرنے پر مبارک باد دی ۔تقریب میں پاکستانی تارکِ وطن معظم علی کی کہانی بھی شامل کی گئی جو یورپ کے ایک کٹھن سفر کے بعد واپس وطن لوٹے ، معظم علی نے رومانیہ سے آئی او ایم کی معاونت کے ذریعے رضاکارانہ طور پر پاکستان واپسی اختیار کی تھی ۔