  • اسلام آباد
حنیف عباسی نے ریلوے کوارٹر ز کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار )وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے کے گریڈ 1 تا 4 کے ملازمین کے کوارٹرز کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا اورتمام ڈویژنل سپرنٹنڈنٹس سے رپورٹ طلب کر لی ۔

اس حوالے سے حنیف عباسی نے کہاکہ خستہ حال کوارٹرز کی مرمت و بحالی کے لیے فوری تخمینہ لگا کر عملی اقدامات کیے جائیں ، ملازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی،ریلوے کے ملازمین ہی اصل اثاثہ اور ریلوے کا حقیقی \"انجن\" ہیں، ریلوے ملازمین کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے ۔ 

 

