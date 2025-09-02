حنیف عباسی نے ریلوے کوارٹر ز کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا
راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار )وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے کے گریڈ 1 تا 4 کے ملازمین کے کوارٹرز کی خستہ حالی کا نوٹس لے لیا اورتمام ڈویژنل سپرنٹنڈنٹس سے رپورٹ طلب کر لی ۔
اس حوالے سے حنیف عباسی نے کہاکہ خستہ حال کوارٹرز کی مرمت و بحالی کے لیے فوری تخمینہ لگا کر عملی اقدامات کیے جائیں ، ملازمین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی،ریلوے کے ملازمین ہی اصل اثاثہ اور ریلوے کا حقیقی \"انجن\" ہیں، ریلوے ملازمین کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے ۔