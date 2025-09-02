صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

  • اسلام آباد
افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان

اسلام آباد(دنیا نیوز) جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے سے اموات پر دَلی دُکھ ہے ۔

 میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اللہ کریم برادر ملک افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے ،زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لئے دعا گو ہوں۔انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں افغان عوام اور امارت اسلامی سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اللہ کریم انسانیت کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ فرمائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: ڈیجیٹلائزیشن تعطل کا شکار، 20 ہزار پلاٹوں کا انتقال زیر التوا

گورنر کی زیر صدارت لاہور چیمبر ڈائریکٹری کی تقریب رونمائی

’’باغوں کا صوبہ‘‘،12اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں بنانیکامنصوبہ

فوڈ افسروں کو گرانفروشی ،ذخیرہ اندوزی پر قابوپانے کی ہدایت

حضرت میاں میر ؒکے عرس کی دو روز ہ تقریبات کا ا فتتاح

سنٹرل ماڈل سکول میں سیلاب متاثرہ بچوں کیلئے خصوصی کلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس