افغان زلزلہ میں اموات پر دِلی دُکھ ، اللہ مصائب سے محفوظ رکھے :فضل الرحمان
اسلام آباد(دنیا نیوز) جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے سے اموات پر دَلی دُکھ ہے ۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اللہ کریم برادر ملک افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے ،زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لئے دعا گو ہوں۔انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں افغان عوام اور امارت اسلامی سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اللہ کریم انسانیت کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ فرمائے ۔