اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنایا جا ئے ، ڈی آ ئی جی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد جواد طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔

انہوںنے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے احکامات جاری کئے ،اس موقع پر انہوں نے کہا کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے ، پولیس افسر ان اسلام آباد سے جرائم کا خاتمہ یقینی بنانے کیلئے مو ٔثر اقداما ت کر یں ، شہری اپنے مسائل کے حل کے لئے آئی جی پی شکایت سیل1715 پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کرواسکتے ہیں ، تمام زونل ایس پیز اپنے زونز میں کھلی کچہریوں کا انعقاد یقینی بنا ئیں ۔

 

