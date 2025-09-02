ڈی سی راولپنڈی کی ز یر صدارت ٹیکسلا ہیریٹیج پلان بارے اجلاس
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی صدارت میں ٹیکسلا ہیریٹیج پلان کے حوالے سے ایک اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔۔۔
جس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ۔اجلاس میں ہیریٹیج سٹی کے تحفظ اور ماحول دوست ترقیاتی اقدامات پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹیکسلا تاریخی ورثے کی عالمی اہمیت کا حامل شہر ہے ، اس لئے ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیات کے تقاضوں کو پورا کیا جا ئے ۔تعمیراتی سامان کی ترسیل صرف معیاری لوڈر گاڑیوں اور ٹرالیوں کے ذریعے کی جا ئے تاکہ گردوغبار نہ پھیلے ،سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے دوران ہر 2 تا 3 گھنٹے بعد پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ۔سٹون کرشرز اور مٹیریل پروسیسنگ پوائنٹس پر واٹر سپرے سسٹمز نصب کیے جائیں ۔ ٹیکسلا ہیریٹیج سٹی کے ترقیاتی منصوبے عالمی معیار کے مطابق ہونا چا ہئیں ۔