اسلام آباد کی ترقی ، خوبصورتی او لین ترجیح ، چیئر مین سی ڈ ی اے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلا س ہوا جس میں شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کی ترقی اور خوبصورتی او لین ترجیح ہے ، تمام منصوبوں پر معیار کے ساتھ کام کو یقینی بنایا جائے ۔اجلاس میں ایم سی آئی کے زیر انتظام شعبوں سے حاصل ہونے والے ریونیو میں اضافے کیلئے متعدد اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اضافی ڈیجیٹل سٹریمرز اور ایس ایم ڈیز نصب کی جارہی ہیں جن سے ریونیو میں اضافے کے ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، پارکنگ سسٹم کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے ، ٹریڈ لائسنسز اور دیگر مدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافے کیلئے بھی جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا ۔ محمد علی رندھاوا نے کہا تمام شعبے باہمی تعاون کے ساتھ ملکر کام کریں تاکہ ملکی دارالحکومت کو ایک جدید، مزید خوبصورت اور صاف ستھرا شہر بنایا جاسکے ۔