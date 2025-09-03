سنگین جر ائم کے 6اشتہا ریوں سمیت 28جر ائم پیشہ گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 28جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، ملزمان سے ہیروئن، آئس اور پستول برآمد کر لیے گئے۔
تھانہ رمنا، تھانہ سمبل، تھانہ نون، تھانہ کھنہ، تھانہ کورال، تھانہ سہالہ، تھانہ لوہی بھیر، تھانہ نیلور اور تھانہ بنی گالہ پولیس ٹیموں نے 22ملزمان گرفتار کر کے ان سے 5ہزار 514گرام ہیروئن، 2ہزار 779گرام آئس، 170گرام چرس اور مختلف بور کے 10پستول برآمد کیے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی، خصوصی مہم کے دوران 6اشتہاریوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔