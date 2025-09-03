تلہ گنگ اور چکوال کے اضلاع سے افغان شہری اپنے وطن روانہ
تلہ گنگ (نامہ نگار) ملک بھر کی طرح تلہ گنگ اور چکوال دونوں اضلاع سے افغان شہری اپنے وطن افغانستان واپس چلے گئے۔
31اگست 2025 آخری تاریخ سے پہلے افغان باشندے تلہ گنگ، کوٹ سارنگ، ٹہی، جھاٹلہ، چینجی، ٹمن، ملتان، لاوہ، دندہ اور پچنند سمیت دیگر علاقوں سے واپس روانہ ہو گئے۔ روپوش افغان باشندوں کے خلاف سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور ایس ڈی پی او یاسر مطلوب کی نگرانی میں پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والی مختلف ایجنسیوں کے اہلکار سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اس دوران مختلف علاقوں سے واپس نہ جانے والے افغانوں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی۔