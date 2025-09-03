سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے سنگل ڈوز مفت ویکسین 15ستمبر سے لگائی جائیگی
اسلام آباد (نامہ نگار) سرویکل کینسر سے بچاؤ اور محفوظ مستقبل کیلئے 9تا 14سال عمر کی بچیوں کو سنگل ڈوز مفت ویکسین متعارف کرانے کی مہم رواں ماہ 15سے 27ستمبر تک جاری رکھی جائے گی۔
اس حوالے سے آگاہی مہم کے حوالے سے ڈوپاسی فاؤنڈیشن نے میڈیا راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد کیا۔ ڈاکٹر روزینہ خالد، ایچ پی وی ویکسین کنسلٹنٹ ڈبلیو ایچ او نے کہا ایچ پی وی ویکسینیشن امیونائزیشن پروگرام کا حصہ بنانا آنے والی نسلوں کی صحت کے تحفظ کیلئے اہم قدم ہے۔ ڈاکٹر صائمہ زبیر نے کہا خواتین کی صحت یقینی بنانا ملکی ترقی کیلئے ضروری ہے۔ ڈی ایچ او اسلام آباد راشدہ بتول نے بھی خطاب کیا۔