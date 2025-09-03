چغتائی لائبریری اور نیشنل آرکائیوز کا ڈیجیٹلائزیشن کیلئے معاہدہ
لاہور (دنیا رپورٹ) چغتائی پبلک لائبریری اور نیشنل آرکائیوز پاکستان کے مابین نایاب دستاویزات کی ڈیجیٹائزیشن کے دوسرے مرحلے کے آغاز کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔
یہ مفاہمتی یادداشت چغتائی پبلک لائبریری کے چیئرمین ڈاکٹر اے ایس چغتائی اور نیشنل آرکائیوز آف پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل محمد دین چاکرانی کے درمیان طے پائی۔ اس تعاون کا مقصد پاکستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو ڈیجیٹلائز کر کے محفوظ بنانا ہے، نایاب مقامی کتب اور مخطوطات کو ڈیجیٹل شکل دی جائے گی۔ قائداعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح اور علامہ محمد اقبال کے مکمل آرکائیول ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں موجود ضلعی گزٹوں کی ڈیجیٹائزیشن کیلئے ایک موبائل ڈیجیٹائزیشن یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر نیشنل آرکائیوز کے پراجیکٹ ڈائریکٹر خالد نواز اور چغتائی پبلک لائبریری کی کنسلٹنٹ ریحانہ کوثر بھی موجود تھے۔ یہ تعاون پاکستان کے دستاویزی ورثے کے تحفظ اور اسے محققین اور عوام تک پہنچانے کیلئے ایک اہم قدم ہے۔