گاڑیوں کی چیکنگ، غیر تسلی بخش رپورٹ پر متعلقہ حکام کی طلبی
اسلام آباد (نامہ نگار) اسلام آباد کے ڈی چوک میں گاڑیوں کی ماحولیاتی چیکنگ کے بارے میں تسلی بخش رپورٹ نہ آنے پر وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد۔۔۔
ایس ایس پی ٹریفک اور ڈائریکٹر جنرل تحفظ ماحولیات ایجنسی کو 4ستمبر کو سماعت کیلئے طلب کر لیا، رجسٹرار ثاقب خان نے نوٹس جاری کر دیئے۔ واضح رہے وفاقی محتسب نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں گاڑیوں کی ماحولیاتی کلیئرنس کیلئے لمبی قطاروں کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی، کمشنر و ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور پاکستان تحفظ ماحولیات ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو 29اگست کو سماعت کیلئے طلب کیا تھا۔ سماعت میں حاضر افسران کے وفاقی محتسب کے سوال نامے پر کوئی رپورٹ نہ لانے پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ بالا افسران کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔