ڈینگی آگاہی سیمینار آج ہو گا
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) محکمہ سماجی بہبود راولپنڈی کے تعاون سے اٹک سہارا فائونڈیشن کے زیر اہتمام آج صبح 10بجے ایلیٹ کلب اٹک ریفائنری لمیٹڈ راولپنڈی میں ڈینگی آگاہی سیمینار منعقد ہو گا۔ شہری آگاہی سیمینار میں شرکت کر کے ڈینگی وائرس کے خاتمے کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔
