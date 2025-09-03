صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) محکمہ سماجی بہبود راولپنڈی کے تعاون سے اٹک سہارا فائونڈیشن کے زیر اہتمام آج صبح 10بجے ایلیٹ کلب اٹک ریفائنری لمیٹڈ راولپنڈی میں ڈینگی آگاہی سیمینار منعقد ہو گا۔ شہری آگاہی سیمینار میں شرکت کر کے ڈینگی وائرس کے خاتمے کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔

