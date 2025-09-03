صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکٹرم، ٹیرف میں بے ضابطگیاں، شفاف تحقیقات کریں، قائمہ کمیٹی

  اسلام آباد
سپیکٹرم، ٹیرف میں بے ضابطگیاں، شفاف تحقیقات کریں، قائمہ کمیٹی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) سینیٹ قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے سپیکٹرم لائسنسز، ٹیلی کام ٹیرف اور سائبر کرائم میں بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات اور فوری اصلاحات کی ہدایت دی ہے ۔

 اجلاس چیئرپرسن سینیٹر پلوشہ محمد زئی خان کی زیر صدارت ہوا جس میں سپیشل سیکرٹری آئی ٹی نے بتایا کہ سپیکٹرم کی نیلامی دسمبر 2025 تک مکمل کر لی جائے گی، کمیٹی نے ٹیلی کام کمپنیوں کے غیر قانونی اقدامات اور آڈٹ اعتراضات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ کمیٹی نے پی ٹی سی ایل بورڈ ممبران کی لسٹ فراہم نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا پی ٹی سی ایل نے آڈٹ کیوں نہیں کرایا؟ آڈٹ حکام نے بتایا اتصالات گروپ پبلک باڈی نہیں، اس وجہ سے آڈٹ نہیں کرا رہا ،کمیٹی نے ٹیلی نار، یوفون مرجر پر بریفنگ طلب کرتے ہوئے مسابقتی کمیشن کے حکام کو آئندہ اجلاس میں طلب کرلیا۔

