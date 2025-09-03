صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انور علی کا فنونِ لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا:اورنگزیب کھچی

  • اسلام آباد
انور علی کا فنونِ لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا:اورنگزیب کھچی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے معروف اداکار انور علی کے انتقال پر افسوس کا اظہارِ کیا ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا انور علی کا فنونِ لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وفاقی وزیر نے مر حوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر نے پشاور سے تعلق رکھنے والے معروف معلم، ادیب، شاعر اور محقق پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کی وفات ادبی دنیا کیلئے ناقابلِ تلافی نقصان ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر