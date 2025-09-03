انور علی کا فنونِ لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا:اورنگزیب کھچی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے معروف اداکار انور علی کے انتقال پر افسوس کا اظہارِ کیا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا انور علی کا فنونِ لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وفاقی وزیر نے مر حوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ وفاقی وزیر نے پشاور سے تعلق رکھنے والے معروف معلم، ادیب، شاعر اور محقق پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کی وفات ادبی دنیا کیلئے ناقابلِ تلافی نقصان ہے۔