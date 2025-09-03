پی سی سی آر کا پولیو کی قومی حکمت عملی میں شامل ہونے کا فیصلہ
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پارلیمانی کاکس آن چائلڈ رائٹس کے اراکین نے ملک میں پولیو کے چیلنج سے نمٹنے کیلئے متفقہ اور جامع نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیا اور طریقہ کار پر اپنی سفارشات پیش کیں، اس بات پر اتفاق کیا گیا۔۔۔
کہ پولیو کی قومی حکمت عملی میں شامل ہونا چاہیے۔ اجلاس میں پی سی سی آر کی کنوینر ڈاکٹر نکہت شکیل، سیکرٹری خواتین پارلیمانی کاکس ڈاکٹر شاہدہ رحمانی، ٹریژرر ڈبلیو پی سی شاہدہ بیگم سمیت ایم این ایز شہلا رضا، رانا انصار، صوفیہ سعید شاہ، ذیشان مہر اور دیگر نے شرکت کی۔