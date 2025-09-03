شاہین چوک، ٹی چوک فلائی اوور منصوبوںکی بڈنگ مکمل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) شاہین چوک، ٹی چوک فلائی اوور منصوبوںکی بڈنگ مکملکر لی گئی۔ چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔۔۔
چیئرمین سی ڈی اے نے شہریوں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے اور منصوبوں کی اعلیٰ معیار کے مطابق بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہین چوک انڈر پاس کی تعمیر کیلئے بڈنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ محمد علی نے ہدایت کی کہ منصوبے کی تعمیر کے دوران متبادل ٹریفک پلان مرتب کیا جائے، فاطمہ جناح پارک سے ملحقہ جگہ عارضی کار پارکنگ کے انتظامات کئے جائیں۔ ٹی چوک روات فلائی اوور منصوبے کی بڈنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ منصوبے پر مستقل ایل ای ڈی لائٹس اور ایس ایم ڈیز کی تنصیب کی جائے۔ ٹریفک مسائل حل کرنے کیلئے فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا کہ سری نگر ہائی وے تا نیو ایئرپورٹ، فیض آباد تا فیصل مسجد، مارگلہ روڈ F-5تا F-11ایل ای ڈی لائٹس کی تنصیب جاری ہے، 1419ایل ای ڈی لائٹس تبدیل کی جاچکی ہیں۔ سی ڈی اے نرسری کو ’گارڈینیا حب‘ میں اپگریڈ جبکہ گرین ہاؤس اور فلاور شاپس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔