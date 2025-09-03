صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہین چوک، ٹی چوک فلائی اوور منصوبوںکی بڈنگ مکمل

  • اسلام آباد
شاہین چوک، ٹی چوک فلائی اوور منصوبوںکی بڈنگ مکمل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) شاہین چوک، ٹی چوک فلائی اوور منصوبوںکی بڈنگ مکملکر لی گئی۔ چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔۔۔

 چیئرمین سی ڈی اے نے شہریوں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے اور منصوبوں کی اعلیٰ معیار کے مطابق بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہین چوک انڈر پاس کی تعمیر کیلئے بڈنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ محمد علی نے ہدایت کی کہ منصوبے کی تعمیر کے دوران متبادل ٹریفک پلان مرتب کیا جائے، فاطمہ جناح پارک سے ملحقہ جگہ عارضی کار پارکنگ کے انتظامات کئے جائیں۔ ٹی چوک روات فلائی اوور منصوبے کی بڈنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ منصوبے پر مستقل ایل ای ڈی لائٹس اور ایس ایم ڈیز کی تنصیب کی جائے۔ ٹریفک مسائل حل کرنے کیلئے فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا کہ سری نگر ہائی وے تا نیو ایئرپورٹ، فیض آباد تا فیصل مسجد، مارگلہ روڈ F-5تا F-11ایل ای ڈی لائٹس کی تنصیب جاری ہے، 1419ایل ای ڈی لائٹس تبدیل کی جاچکی ہیں۔ سی ڈی اے نرسری کو ’گارڈینیا حب‘ میں اپگریڈ جبکہ گرین ہاؤس اور فلاور شاپس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر