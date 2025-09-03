صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رفاہ ہیلتھ کیئر سروسز کا سیکڑوں سیلاب متاثرین کو مفت علاج فراہم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) رفاہ ہیلتھ کیئر سروسز اور اس کا رفاہ سوشل ویلفیئر انیشی ایٹو ڈیپارٹمنٹ ضلع صوابی کے دلوری گڈون اور باڈا کے سیلاب زدہ دیہات تک پہنچنے والا پہلا ادارہ بن گیا ہے۔۔۔

متاثرین کو طبی امداد کی فوری ضرورت کے پیش نظر پاکستان ریلوے ہسپتال کی طبی ٹیم نے 350سے زائد مریضوں کا معائنہ اور مفت علاج کے علاوہ ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس ٹیم میں گائناکالوجی، ڈرمیٹالوجی، پیڈیاٹرکس، ڈینٹل، آنکھوں اور سرجری کے ماہرین نے سیلاب متاثرین کو خدمات فراہم کیں۔ 

 

