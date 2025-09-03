صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی پنڈ دادن خان کا بونیر کے سیلاب متاثرین کیلئے 7لاکھ سے زائد کا عطیہ

  • اسلام آباد
کھیوڑہ نمائندہ دنیا) جمعیت علماء اسلام تحصیل پنڈ دادن خان کے وفدنے خیبرپختونخوا کے ضلع بونیر میں مفتی فضل غفور سے ملاقات کی اور سات لاکھ اکتالیس ہزار روپے سیلاب زدگان کیلئے عطیہ دیا۔ وفد میں قاری کرامت اللہ ، مفتی ایوب خان چترالی اور مولانا ضیا الدین شاذلی شامل تھے۔



